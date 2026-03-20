Im Prozess gegen die ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette hat das Landgericht Verden Anträge auf Befangenheit gegen die Richter und Schöffen abgelehnt. Das teilte eine Gerichtssprecherin mit. Damit kann die Verhandlung mit der bisherigen Besetzung am 8. April weitergehen. Klettes Anwälte hatten kritisiert, die Richter würden Zweifel an Gutachten zu DNA-Spuren ignorieren. Sie hielten das Gericht daher für befangen. Eine andere Kammer des Landgerichts Verden entschied über die beiden Anträge der Verteidigung und wies diese nun zurück.