Nach jahrelanger Suche hat die Eliteeinheit GSG 9 der Bundespolizei am Dienstagabend in Berlin einen Mann unter RAF -Verdacht festgenommen. Fahnder gehen davon aus, dass sie den Ex Terroristen Burkhard Garweg gefasst haben. Der Einsatz am Dienstag erfolgte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am Bahnhof Spandau gemeinsam mit der Bundespolizei, sagte eine Sprecherin des Landeskriminalamtes (LKA) Niedersachsen.

Noch allerdings bleiben Zweifel. Denn nach Informationen der Süddeutschen Zeitung ist der Festgenommene bislang nicht zweifelsfrei identifiziert. Der Verdächtige habe einen DNA-Test abgelehnt, hieß es. Nun müsse ein Gericht eine Untersuchung anordnen. Den Angaben zufolge wollte ein Hinweisgeber den Mann in einem ICE von Bonn nach Berlin als Ernst-Volker Staub, 69, erkannt haben und alarmierte am Abend die Polizei. Aus Ermittlungskreisen hieß es jedoch, dass die Fahnder vermuten, den ebenfalls gesuchten Garweg, 55, gefasst zu haben.

Von der Bundespolizeidirektion Berlin hieß es, bei einer Personenkontrolle am Dienstag gegen 21 Uhr sei ein Mann vorläufig festgenommen worden. Er befindet sich in Berlin im Gewahrsam, wie eine Sprecherin sagte. Zuerst hatte die Bild-Zeitung über die Festnahme berichtet.

Bestätigt sich der Verdacht, hat eine jahrzehntelange Suche Erfolg. Die Polizei hat 30 Jahre lang nach Garweg gesucht. Seit 2015 ermittelt die Staatsanwaltschaft in Verden gegen den ehemaligen RAF-Terroristen und die Komplizen Daniela Klette und Staub wegen versuchten Mordes sowie versuchten und vollendeten schweren Raubs in mehreren Fällen. Klette wurde Ende Februar in Berlin-Kreuzberg festgenommen.

Ihre Festnahme hatte den Fahndern auch Hinweise auf Aussehen und Verbleib der beiden anderen Gesuchten geliefert. Ermittler werteten Spuren und Fundstücke aus und erstellten mit künstlicher Intelligenz neue Fahndungsfotos. Klette hatte unter falscher Identität offenbar lange in einer Wohnung in Berlin-Kreuzberg gelebt. Die Fahnder fanden heraus, dass Garweg zuletzt in einer linksalternativen Bauwagensiedlung in Berlin-Friedrichshain Unterschlupf fand. Die drei gehörten der sogenannten dritten Generation der linksextremistischen Roten Armee Fraktion an. 1998 erklärte sich die RAF, die mehr als 30 Menschen getötet hatte, für aufgelöst.