Polizisten stehen vor dem Haus in Berlin-Kreuzberg, in dem die inzwischen 65-jährige Daniela Klette am Montag gefasst wurde.

Von Christoph Koopmann

Die Suche nach Daniela Klette findet ihr Ende nach 34 Jahren an einem Ort, an dem sie wohl nur wenige vermutet hätten: Mitten in Berlin, im Herzen der Bundesrepublik, deren System sie so entschieden bekämpft hatte. 34 Jahre im Untergrund, vorbei. Am Montagabend wird die RAF-Terroristin Daniela Klette in Berlin-Kreuzberg gefasst. Zuerst prangt die fast unglaubliche Schlagzeile am Dienstagvormittag auf der Homepage der Bild, später bestätigt die zuständige Staatsanwaltschaft im niedersächsischen Verden an der Aller die Nachricht: Ja, es stimmt, sie haben Klette.