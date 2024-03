Fehlalarm in Friedrichshain

Etwa 130 Polizeikräfte waren am Sonntagvormittag im Einsatz, auf dem Gewerbegelände untersuchten Kriminaltechniker Spuren.

Am Sonntagmorgen rückt ein Großaufgebot der Polizei auf einem Bauwagen-Gelände in Berlin an. Verstecken sich die gesuchten RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg hier? Nach Stunden wird klar: Die Fahndung geht weiter.