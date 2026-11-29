Die Studentenliste hat Radomir Saičić für das höchste Staatsamt nominiert. Ihre Popularität ist so groß, dass die Partei des abgetretenen Autokraten Vučić nicht weiß, ob sie überhaupt einen eigenen Kandidaten aufstellen soll.

Als im Mai 2026 die serbisch-orthodoxe Kirche in der Akademie der Wissenschaften eine Ausstellung zum Heiligen Sava eröffnete und als Sprecher Serbiens Kulturminister Nikola Selaković angekündigt wurde, gab es für das Akademiemitglied Radomir Saičić nur einen Weg: den nach draußen. Schließlich, so drückte es Saičić vor dem Verlassen des Saales aus, habe der Kulturminister im Dienste des Regimes von Aleksandar Vučić „Serbiens Kultur unermesslichen Schaden“ zugefügt.