Von Martin Zips, München

Eine riesige Menschenmenge steht vor einem dunklen Klotz aus synthetischem Phenolharz. "Ganz Deutschland hört den Führer", steht auf dem Plakat von 1933, "mit dem Volksempfänger". Zehn Jahre zuvor hatte in Berlin das Zeitalter des Rundfunks begonnen. Die Empfangsgeräte wurden wegen ihrer Form mal "Sarkophag" genannt, mal "Bratpfanne", mal "D-Zug". Schön waren sie alle nicht. Nun pries der sogenannte "Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda" zur Eröffnung der Berliner Funkausstellung (vor genau 90 Jahren) die "Entwicklung der geistigen und seelischen Beeinflussung der Massen". Ein billiges und formschönes Gerät musste her. Der Name: "VE 301" (VE für Volksempfänger, 301 für den 30. Januar, den Tag der Machtergreifung).

Den Design-Wettbewerb gewann der heute kaum bekannte Kölner Kunststoffgestalter Walter Maria Kersting mit seinem Pressstoff-Prototyp. Empfangsmodul und Lautsprecher waren hier übereinander montiert (genannt: "Kathedrale"). Eine Bauhaus-Berufung hatte Kersting Jahre zuvor abgelehnt. Die Dessauer Künstlergruppe erschien ihm als zu kommunistisch, wie Kersting-Experte Günter Lattermann in einem Beitrag zu einer Ausstellung des Museums für Angewandte Kunst Köln erklärt. Aber auch den Nationalsozialismus habe er abgelehnt, weshalb er als Designer des bald in 28 Fabriken hergestellten Volksempfängers unter den Nazis namentlich keine Erwähnung mehr fand. "Wegen Spionageverdacht und politischer Unzuverlässigkeit" wurde er laut Lattermann 1943 als Grafikprofessor entlassen. Sein im gebogenen "Matrizen-Stil" geformtes, auch von Art Decó geprägtes Gerät aber hatte es als Hitlers Brüllwürfel (der Volksmund sprach von "Goebbels' Schnauze") längst in die Wohnzimmer geschafft.

Der Designer hat nie wieder über sein bekanntestes Produkt gesprochen

Nach dem Krieg waren dann eher bunte Kofferradios gefragt und Transistoren im modernen Streamline-Design. Das 1957 auf der Industriemesse in Hannover vorgestellte "Akkord Peggie" eines hessischen Herstellers etwa hatte mit dem Volksempfänger optisch kaum noch was gemein. Bunt und fröhlich war das Design, auch weniger statisch als das "Sternchen" genannte DDR-Radiogerät.

Wie die Armaturenbretter der US-Limousinen funkelten die Radios bald auch in der BRD (etwa das Gerät "Transita"). Für konservative Hörerinnen und Hörer gab es auch weiterhin sogenannte "Gebiss-Tasten-" und "Kombi-Modelle" mit Plattenspieler, die in jede deutsche Schrankwand passten. Wer aber jung und cool sein wollte, verabschiedete sich bald in Richtung Stereoanlage, Kassettendeck, Tonbandgerät oder Walkman.

Heute erinnert das dunkle, kühle Aussehen der meisten WLAN-fähigen Podcast-Mediathek-Stream-Geräte doch wieder sehr an die Anfänge aus Bakelit. Und viele davon können mittlerweile nicht mehr nur empfangen, sondern auch senden. Ganz so wie der im Roman "1984" von George Orwell beschriebene Flach-"Telescreen". Man darf das ruhig beunruhigend finden.

Walter Maria Kersting starb 1970 in Oberbayern, in Waging am See. Nach dem Krieg hatte er sich hier etwa mit der Entwicklung von Miniatur-Spielzeug-Eisenbahnen befasst. Über sein bekanntestes Produkt sprach er öffentlich nie wieder.