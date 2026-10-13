Das Demokratieprojekt „Radikale Töchter“ kritisierte Kanzler Merz – und verlor plötzlich sicher geglaubte Fördermittel. Nun landet der Streit vor Gericht: Interne E-Mails der Behörden erhärten einen Verdacht.

Der Rauswurf des Demokratieprojekts „Radikale Töchter“ aus einem Bundesförderprogramm landet vor Gericht. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat die NGO Klage beim Verwaltungsgericht Köln gegen den Förderstopp eingereicht, der gegen sie nach Kritik an den Stadtbild-Äußerungen von Kanzler Merz verhängt wurde.