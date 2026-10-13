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Nach Kritik an MerzDemokratieprojekt klagt gegen Förderstopp

Lesezeit: 3 Min.

Seit 2019 veranstaltet das Projekt „Radikale Töchter“ Workshops zu Formen der politischen Teilhabe.
Seit 2019 veranstaltet das Projekt „Radikale Töchter“ Workshops zu Formen der politischen Teilhabe.
Meike Kenn

Das Demokratieprojekt „Radikale Töchter“ kritisierte Kanzler Merz – und verlor plötzlich sicher geglaubte Fördermittel. Nun landet der Streit vor Gericht: Interne E-Mails der Behörden erhärten einen Verdacht.

Von Markus Balser, Berlin

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Der Rauswurf des Demokratieprojekts „Radikale Töchter“ aus einem Bundes-Förderprogramm landet vor Gericht. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat die NGO Klage beim Verwaltungsgericht Köln gegen den Förderstopp eingereicht, der gegen sie nach Kritik an den Stadtbild-Äußerungen von Kanzler Merz verhängt wurde.

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