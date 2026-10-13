Das Demokratieprojekt „Radikale Töchter“ kritisierte Kanzler Merz – und verlor plötzlich sicher geglaubte Fördermittel. Nun landet der Streit vor Gericht: Interne E-Mails der Behörden erhärten einen Verdacht.

Der Rauswurf des Demokratieprojekts „Radikale Töchter“ aus einem Bundes-Förderprogramm landet vor Gericht. Nach Informationen der Süddeutschen Zeitung hat die NGO Klage beim Verwaltungsgericht Köln gegen den Förderstopp eingereicht, der gegen sie nach Kritik an den Stadtbild-Äußerungen von Kanzler Merz verhängt wurde.