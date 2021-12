Angesichts einer zunehmenden Radikalisierung von Corona-Protesten schließt Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang tödliche Gewalttaten bis hin zu gezielten Mordkomplotten nicht aus. Bei gewaltorientierten Rechtsextremisten und im radikalisierten Corona-Protestmilieu sei kein Szenario auszuschließen, sagte Haldenwang den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er verwies auf das Tötungsdelikt in Idar-Oberstein, "wo jemand aus der spontanen Situation heraus eine Waffe holte und in der Tankstelle einen anderen Menschen erschoss". Solche irrationalen Gewaltausbrüche halte er auch in der Zukunft "für nicht unwahrscheinlich". Die Radikalisierung der Szene habe "stark" zugenommen, sagte er.