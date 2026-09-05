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Krise mit RusslandDie „Eisernen Veteranen“ und die Rückkehr der Geschichte

Lesezeit: 3 Min.

Volles Engagement an der „Fulda Gap“: Die Veteranen auf Tour.
Volles Engagement an der „Fulda Gap“: Die Veteranen auf Tour.
Foto: Kay Nietfeld

Jetzt, wo ein neuer kalter Krieg  in Europa droht, setzen Rennradfahrer, die noch im Krieg geboren wurden, ein Zeichen. Sie radeln den Eisernen Vorhang ab. Und haben zwei Botschaften.

Von Georg Ismar, Point Alpha

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Es ist sicher zielgruppenadäquat. Der Hauptsponsor des wohl ältesten Rennradteams der Welt ist ein Pharmaunternehmen für Herz-Kreislauf-Mittel. Herbert Lackner, 85 Jahre alter Österreicher, steht, die Hände auf den Lenker seines Rennrads gestützt, vor einem früheren DDR-Wachturm in der Rhön. Heute grenzen hier Hessen und Thüringen aneinander, der Wartburgkreis und der Landkreis Fulda. Früher standen sich am Point Alpha direkt die Nato und der Warschauer Pakt gegenüber, hier drohte die atomare Eskalation.

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