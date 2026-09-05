Jetzt, wo ein neuer kalter Krieg in Europa droht, setzen Rennradfahrer, die noch im Krieg geboren wurden, ein Zeichen. Sie radeln den Eisernen Vorhang ab. Und haben zwei Botschaften.

Es ist sicher zielgruppenadäquat. Der Hauptsponsor des wohl ältesten Rennradteams der Welt ist ein Pharmaunternehmen für Herz-Kreislauf-Mittel. Herbert Lackner, 85 Jahre alter Österreicher, steht, die Hände auf den Lenker seines Rennrads gestützt, vor einem früheren DDR-Wachturm in der Rhön. Heute grenzen hier Hessen und Thüringen aneinander, der Wartburgkreis und der Landkreis Fulda. Früher standen sich am Point Alpha direkt die Nato und der Warschauer Pakt gegenüber, hier drohte die atomare Eskalation.