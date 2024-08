Was soll die britische Finanzministerin mit einem Urinal?

Rachel Reeves ist die erste Frau an der Spitze des Ministeriums – und wollte ein paar bauliche Veränderungen in ihrem Büro vornehmen lassen. Ein unmögliches Vorhaben.

Von Martin Wittmann, London

Die neue Labour-Regierung hat in diesen Tagen alte Sorgen. Überall gilt es, das schwierige Erbe der Tories zu verwalten. Premierminister Keir Starmer ist nach Deutschland und Frankreich geflogen, um die verstimmte Welt auf herzlichere Zeiten einzustimmen; Finanzministerin Rachel Reeves ist durchs Königreich gereist, um die klamme Heimat auf härtere Zeiten vorzubereiten. Den internationalen Folgen eines Brexit zu begegnen und eine nationale Wirtschaftskrise zu bewältigen, sind gewiss keine mickrigen Herausforderungen. Aber wenn am Montag das Parlament nach der Sommerpause wieder zusammenkommt und in London der reguläre Betrieb anläuft, wartet dort ein schier unlösbares Problem. Es geht um die mittlerweile populäre Frage nach der Toilette im Finanzministerium.