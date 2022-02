Von Michaela Schwinn

"Ihr stinkenden Gräber, Ihr modernden Arschhaufen, Ihr verkörperten Sauställe. Gehet in Euch - Schämet Euch!" So polterte Louis Haeusser, als ihn das Landgericht Frankenthal wegen auffälligen Verhaltens auf der Straße belangen wollte. Und auffällig war an Haeusser vieles: der Rauschebart, die Predigerkutte, der leicht wirre, aber durchdringende Blick, wenn er als selbsternannter Heiland seine Reden schwang. Ludwig Haeusser, genannt Louis, 1881 geboren als Sohn eines cholerischen schwäbischen Weinbauern, suchte als Jugendlicher schnell das Weite. In Frankreich und der Schweiz kam er durch illegale Wettbüros und Sekthandel zu Reichtum.