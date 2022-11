Von Max Ferstl

Seit vier Monaten sitzt Michael Ballweg im Gefängnis, und damit ihn die Außenwelt nicht vergisst, schreibt er regelmäßig Briefe an seine Fans. Man erfährt zum Beispiel, dass Ballweg in der Untersuchungshaft viel liest, dass er regelmäßig Sport treibt und sein Glück in der Meditation findet.

Der Gründer der "Querdenken"-Bewegung freut sich, wenn frisches Obst und Gemüse auf dem Speiseplan stehen - wobei er das Essen in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart generell als Zumutung empfindet. Und auch die "Langsamkeit" der Post belastet ihn. Früher nutzte Ballweg sämtliche digitalen Kanäle für seinen Freiheitskampf, im Gefängnis gibt es nur noch Kugelschreiber und Papier.

Eine sechsstellige Summe soll er veruntreut haben

Der 47-Jährige schafft es trotzdem ganz gut, sich in der Szene im Gespräch zu halten. Jeder Brief, "Post aus Stammheim" genannt, wird in den einschlägigen Telegram-Kanälen bejubelt, mit Herzen, mit Daumen nach oben. Hier ist Ballweg kein Verdächtiger, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Betrugs und Geldwäsche ermittelt, sondern ein Märtyrer, weggesperrt von einem Staat, der ihn zum Schweigen bringen will.

Der harte Kern seiner Anhänger hat sich bisher nicht abgewandt von Ballweg, dem Organisator der ersten Demonstrationen gegen die Corona-Politik und Gründer des Stuttgarter "Querdenken"-Ablegers. Im Gegenteil: Seit Monaten demonstrieren sie vor dem Gefängnis im Stuttgarter Norden für dessen Freilassung.

Diese Treue ist insofern bemerkenswert, weil die Staatsanwaltschaft Ballweg ja verdächtigt, durch öffentliche Aufrufe um finanzielle Zuwendungen für "Querdenken" geworben, dieses Geld dann aber teilweise privat für sich verwendet zu haben. Es geht um eine sechsstellige Summe. Sollte zutreffen, was die Ermittler vermuten, dann hätte sich Ballweg auf Kosten seiner Fans bereichert.

Die Staatsanwaltschaft hält sich bedeckt. Dass dennoch zahlreiche Einzelheiten über die Ermittlungen bekannt geworden sind, liegt an einem Schreiben, das die Behörden an zahlreiche frühere Unterstützer Ballwegs verschickt haben. Im Kern geht es um die Frage: Wussten sie, dass Ballweg ihr Geld womöglich privat verwenden würde? Fühlen sie sich betrogen? Das wollen die Ermittler herausfinden.

Angeblich wollte er sich nach Costa Rica absetzen

Insgesamt soll Ballweg durch Schenkungsaufrufe knapp 1,3 Millionen Euro gesammelt haben. Doch nur ein Teil davon wurde dem Schreiben zufolge so verwendet, wie es auf Ballwegs "Querdenken"-Homepage angekündigt wurde: etwa für Demonstrationen oder Klagen gegen Versammlungsverbote. Stattdessen habe Ballweg immer wieder Geld vom Schenkungskonto auf private Konten, auf das Konto seiner Firma oder seiner Stiftung überwiesen. Ein fünfstelliger Betrag sei zudem auf ein Bitcoin-Konto in Litauen geflossen. Zwischen 8. Juli und 3. September 2020 habe Ballweg insgesamt 430 000 Euro vom Schenkungskonto abgehoben - und es sei nicht zu erkennen, dass er in entsprechender Höhe Geld für "Querdenken" eingesetzt habe. Und noch etwas steht in dem Schreiben: dass Ballweg sein Haus in Stuttgart verkauft und Vorkehrungen getroffen habe, seinen "Lebensmittelpunkt nach Costa Rica" zu verlagern. Auch deshalb sitzt er in Untersuchungshaft: wegen Fluchtgefahr.

Ballwegs Anwälte hatten zuletzt erfolglos Haftbeschwerde eingelegt. In einer Stellungnahme wiesen sie den "dringenden Tatverdacht" zurück. Ballweg festzuhalten, sei "eine reine Willkürmaßnahme einer übergriffigen Justiz".

So dürften es auch jene Ballweg-Fans sehen, die sich immer wieder vor der Justizvollzugsanstalt zum gemeinsamen Protest treffen. Mal sind es Hunderte, mal weniger, genaue Zahlen gibt die Stuttgarter Polizei nicht bekannt. Und der Eingesperrte? Bedankt sich in seinen Briefen für die "gute Energie", die er durch die Versammlungen spüre. Am 23. November wird Ballweg 48. Gut möglich, dass er den Geburtstag in Stuttgart-Stammheim verbringen muss. Immerhin: Seine Anhänger werden zu ihm kommen, so nahe es eben geht. Sie planen eine Happy-Birthday-Demonstration.