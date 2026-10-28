Alexander Häfner trägt Vollbart. Dass er ein Transmann ist, erkennen die meisten Menschen auf der Straße nicht. Der Stuttgarter engagiert sich zudem ehrenamtlich im Vorstand des Vereins Mission TRANS* und tritt öffentlich für die Rechte transgeschlechtlicher Menschen ein. Im Internet bekommt er dafür Hasskommentare. Im Alltag dagegen bleibt er von Anfeindungen weitgehend verschont. Andere haben weniger Glück.
Baden-WürttembergHagel sagt, Transpersonen hätten ihn überzeugt
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Nach heftiger Kritik aus der queeren Community beschließt Baden-Württembergs Innenminister, dass Änderungen des Geschlechtseintrags künftig doch nicht automatisch an die Polizei übermittelt werden.
Von Roland Muschel, Stuttgart
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