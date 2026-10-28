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Baden-WürttembergHagel sagt, Transpersonen hätten ihn überzeugt

Lesezeit: 3 Min.

Teilnehmer am Christopher Street Day:  Viele queere Menschen beklagen, dass ihre Lage sich verschlechtert habe.
Teilnehmer am Christopher Street Day:  Viele queere Menschen beklagen, dass ihre Lage sich verschlechtert habe.
Carsten Koall; dpa

Nach heftiger Kritik aus der queeren Community beschließt Baden-Württembergs Innenminister, dass Änderungen des Geschlechtseintrags künftig doch nicht automatisch an die Polizei übermittelt werden.

Von Roland Muschel, Stuttgart

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Alexander Häfner trägt Vollbart. Dass er ein Transmann ist, erkennen die meisten Menschen auf der Straße nicht. Der Stuttgarter engagiert sich zudem ehrenamtlich im Vorstand des Vereins Mission TRANS* und tritt öffentlich für die Rechte transgeschlechtlicher Menschen ein. Im Internet bekommt er dafür Hasskommentare. Im Alltag dagegen bleibt er von Anfeindungen weitgehend verschont. Andere haben weniger Glück.

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