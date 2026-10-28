Nach heftiger Kritik aus der queeren Community beschließt Baden-Württembergs Innenminister, dass Änderungen des Geschlechtseintrags künftig doch nicht automatisch an die Polizei übermittelt werden.

Alexander Häfner trägt Vollbart. Dass er ein Transmann ist, erkennen die meisten Menschen auf der Straße nicht. Der Stuttgarter engagiert sich zudem ehrenamtlich im Vorstand des Vereins Mission TRANS* und tritt öffentlich für die Rechte transgeschlechtlicher Menschen ein. Im Internet bekommt er dafür Hasskommentare. Im Alltag dagegen bleibt er von Anfeindungen weitgehend verschont. Andere haben weniger Glück.