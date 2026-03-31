Die Queer-Beauftragte der Bundesregierung, Sophie Koch, kritisiert die behördliche Entscheidung, das Dresdner CSD-Straßenfest Anfang Juni nicht mehr als politische Versammlung einzustufen. Dies sei „ein Alarmsignal“, sagte Koch dem Nachrichtenportal Table.Briefings. Die Landesdirektion Sachsen hatte am Montag bekannt gegeben, dass das Straßenfest des Christopher Street Days (CSD) nicht länger als politische Versammlung anerkannt wird und deshalb der Veranstalter die Kosten für Sicherheit und Organisation selbst tragen muss. Koch sagte, CSD seien „hochpolitische Versammlungen“, die sich für gleiche Rechte, Schutz vor Diskriminierung und Gewalt sowie für eine offene Gesellschaft einsetzten. Wenn Behörden vorgeben, wie queere Versammlungen auszusehen haben, um geschützt zu werden, sei das „mehr als problematisch“.