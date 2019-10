Königin Elizabeth II. wiedereröffnet das britische Parlament nach einer knapp einwöchigen Pause in einer feierlichen Zeremonie. Die Queen verliest die Regierungserklärung von Premierminister Boris Johnson. Darin geht es erwartungsgemäß um Gesetzesvorhaben wie die Umsetzung eines Brexit-Deals mit Brüssel. Die Priorität der Regierung sei es immer gewesen, die EU am 31. Oktober zu verlassen und mir der Europäischen Union eine neue Partnerschaft zu bilden.

Regierungschef Boris Johnson verspricht einer vorab verbreiteten Mitteilung zufolge, den EU-Austritt durchzuziehen, um "die Möglichkeiten, die der Brexit bietet" auszuschöpfen. Auch geplante Investitionen in die Polizei, den Gesundheitsdienst und die Infrastruktur des Landes sind ein Thema. Johnson will die Kriminalitätsbekämpfung verstärken, das Gesundheitssystem verbessern und in die Infrastruktur investieren.

Im Brexit-Drama läuft den Briten die Zeit davon. Ob es rechtzeitig vor dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag zu einer Einigung zwischen London und Brüssel kommt, ist ungewiss. Bereits am Wochenende wurde verhandelt, am Montag soll es in Brüssel weitergehen.

Die Times on Sunday berichtete unter Berufung auf eine ungenannte Quelle, Johnson wolle in diesen Tagen mit EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzlerin Angela Merkel sprechen, um auszuloten, ob eine Einigung noch möglich ist. Johnsons Botschaft sei dabei: "Lasst es uns zu Ende bringen", zitierte die "Sunday Times" eine Insider-Quelle. Andernfalls werde der Premier vorschlagen, eine "freundliche Version des No Deals" zu wählen, bei der die schlimmsten Konsequenzen eines ungeregelten Austritts abgefedert werden sollen.