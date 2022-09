So schwierig die politischen Beziehungen zu London waren und sind: Auch viele Schottinnen und Schotten gedenken der Queen emotional, wie vor Balmoral.

Ihre Sommer verbrachte Elizabeth stets gern auf Balmoral, wo sie nun auch starb. Was sie an Schottland band - und warum ihr Tod auch Einfluss auf das nächste Referendum haben könnte.

Von Christian Zaschke, London

Wenn Queen Elizabeth auf ihrem Anwesen Balmoral in Schottland weilte, erwachte sie jeden Morgen zum Klang eines Dudelsacks, der unter ihrem Schlafzimmer gespielt wurde. Da Dudelsäcke bekanntlich einen recht eindringlichen Klang haben, ist davon auszugehen, dass auch sämtliche anderen Gäste spätestens in dem Moment erwachten, in dem das Instrument ertönte.