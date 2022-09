Es soll eine private Trauerfeier werden, die Familie unter sich: Elizabeth II. wird an diesem Montag neben ihrem geliebten Ehemann beerdigt - in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor. Die Menschen in der Kleinstadt sind traurig und stolz zugleich.

Von Alexander Mühlauer, Windsor

Am Montagabend, wenn der Staatsakt mit all seinen Prozessionen, Chören und Salutschüssen vorbei ist, wird die Familie noch einmal zusammenkommen. Und zwar im kleinen Kreis, wie es heißt. Auch wenn dieser Kreis bei einer Familie wie den Windsors nicht ganz so klein ist, sollen die Royals doch zumindest einmal an diesem Tag unter sich sein. Um 19.30 Uhr britischer Sommerzeit, so steht es im Protokoll, wird Elizabeth II. bei einer privaten Trauerfeier beigesetzt, in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor.