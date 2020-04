Noch vor zwei Wochen, als die Queen vom Buckingham Palace nach Windsor aufgebrochen war, um sich in das zu begeben, was der Palast "Teil-Isolation" nennt, warten Gerüchte nach draußen gedrungen: Ja, die Monarchin plane eine Rede an die Nation. Aber sie werde diese Ansprache erst halten, wenn die Lage wirklich dramatisch sei und das Volk Trost und Zuspruch besonders dringend brauche.

Nun ist es offenbar soweit: Am Sonntagabend wollte Elisabeth II. um Punkt 20 Uhr britischer Zeit zur Nation sprechen; die Rede war vorher in Windsor aufgezeichnet worden. Es war erst die fünfte derartige Rede in ihrer langen Amtszeit. Normalerweise wendet sich die Monarchin jeweils mit einer Weihnachtsansprache an das Volk; außerdem mit einer - von der Regierung geschriebenen - Rede zur Parlamentseröffnung, der Queen's Speech. In der Vergangenheit waren es, abgesehen vom diamantenen Thronjubiläum 2012, auch immer traurige Anlässe für diese besonderen Botschaften gewesen: so etwa 2002, als ihre Mutter, die beliebte Queen Mom, gestorben war. Nach dem Tod von Prinzessin Diana, 1997, hatte die Queen gezögert, zu lange, wie ihre unglücklichen Untertanen fanden. Schließlich gab sie nach und drückte ihr höchstes Bedauern über den tragischen Unfall aus. Und noch einmal sprach sie zum Volk: nach dem ersten Golfkrieg 1991.

Was sie diesmal sagen wollte, hatte der Palast vorab an die Medien gegeben, damit all jene, die sich - trotz strenger Mahnungen aus der Downing Street - an diesem schönen Frühlingsabend aus der Selbstisolation nach draußen begeben hatten, nichts verpassten. Sie werde, hieß es, die Nation dazu aufrufen, Selbstdisziplin, Gelassenheit und Mitmenschlichkeit zu bewahren. Dies seien herausfordernde Zeiten, die Trauer, finanzielle Schwierigkeiten und Alltagsprobleme mit sich brächten. In einem Text, den der Palast als "sehr persönlich" bezeichnet, drückte sie auch die Hoffnung aus, dass es in den kommenden Jahren viel Anlass geben werde, stolz zu sein darauf, wie diese Herausforderung gemeistert wurde. "Die, die nach uns kommen, werden sagen, diese Generation Briten war so stark wie alle zuvor."

Elisabeth II., die demnächst 94 Jahre alt wird, soll bei guter Gesundheit sein, heißt es. Sie hält sich gemeinsam mit ihrem Mann Philip in Windsor auf. Der 98-Jährige hatte sich in den vergangenen Monaten mehrmals in ärztliche Behandlung begeben müssen. Auch ihr Sohn Charles, frisch vom Corona-Infekt genesen, hatte am Freitag, als er zur Eröffnung eines Notfall-Krankenhauses sprach, allen gedankt, die in der Krise so großen Einsatz zeigten.