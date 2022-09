Von Michael Neudecker, London

Die Pressestelle des Buckingham Palastes äußert sich selten zum Gesundheitszustand der britischen Königin, entsprechend groß war die Wirkung der Mitteilung, die der Palast am frühen Donnerstagnachmittag veröffentlichte. Das Statement war nur zwei Sätze lang: Nach "weiteren Untersuchungen" am Morgen seien die Ärzte der Queen "besorgt um ihren Gesundheitszustand" und hätten ihr empfohlen, unter ärztlicher Aufsicht zu bleiben. Elizabeth II. bleibe in Balmoral. Premierministerin Liz Truss und Oppositionsführer Keir Starmer bekamen während der laufenden Debatte im Unterhaus Zettel mit der Mitteilung zugesteckt, kurz darauf unterbrach der Sprecher des Unterhauses die Sitzung, um alle Abgeordneten zu informieren.

Seit mehreren Wochen befindet sich die britische Monarchin auf Schloss Balmoral, der Sommerresidenz der königlichen Familie in Schottland. Zuletzt hieß es stets, sie habe "Mobilitätsprobleme", weshalb sie am Dienstag erstmals in ihrer 70-jährigen Regentschaft den Wechsel ihrer Premierminister nicht in London vornahm. Sie ernannte Liz Truss, ihre 15. Premierministerin und Nachfolgerin des zurückgetretenen Boris Johnson, im Empfangszimmer von Balmoral. Es war das erste Mal seit 1908, dass ein britischer Premierminister nicht im Buckingham Palast ernannt wurde.

Mobilitätsprobleme sind nicht ungewöhnlich für eine 96-Jährige, dass ihr Gesundheitszustand nun aber ernst zu sein scheint, zeigte die Reaktion ihrer Familie. Thronfolger Charles und seine Frau Camilla machten sich umgehend auf den Weg nach Schottland, auch Prinz Andrew, Prinz Edward und dessen Frau Sophie, Prinzessin Anne sowie Charles' Söhne William und Harry reisten sofort nach Aberdeen. Harry wohnt mit Frau Meghan eigentlich in den USA, ist allerdings derzeit ohnehin in Europa: Er war gerade in Düsseldorf, dem Standort der von ihm initiierten Invictus Games, die 2023 in Deutschland stattfinden werden.

Die BBC reagierte, indem sie ihr Programm für mehrere Stunden unterbrach, es wurden abwechselnd der Flughafen Aberdeen gezeigt, das Eingangstor zu Schloss Balmoral sowie der Buckingham Palast, wo sich trotz des Regens im Laufe des späten Nachmittags einige Menschen versammelten. Die Moderatoren trugen schwarze Krawatten.

Für den Fall, dass das für viele Briten Undenkbare eintritt, gibt es bereits seit Jahren einen detailliert ausgearbeiteten Plan, die Queen ist schließlich das britische Staatsoberhaupt. Er heißt "Operation London Bridge". Alle wichtigen Mitglieder der königlichen Familie haben für derartige Fälle Codenamen nach Brücken, Charles' Codename etwa lautet "Menai Bridge", nach einer Brücke in Wales, Charles ist der "Prince of Wales". Für den Fall, dass die Queen in Schottland versterben sollte, gibt es zusätzlich die "Operation Unicorn", darin ist unter anderem festgehalten, wann und wie ihr Leichnam nach London gebracht werden soll. Alle Details sind bislang nicht bekannt, manches aber wurde vor Jahren öffentlich, etwa, dass ein Transport per Zug vorgesehen ist.

Die erste Person jenseits der königlichen Familie, die benachrichtigt wird, ist demnach Edward Young, ihr Privatsekretär. Young informiert die Regierung, ehe die Nachricht von der Press Association (PA) weltweit veröffentlicht wird. Zudem wird am Buckingham Palast eine entsprechende Tafel angebracht.

Queen Elizabeth II. ist weltweit die am zweitlängsten regierende Monarchin der Geschichte. Länger regierte nur Louis XIV. in Frankreich im 17. Jahrhundert.