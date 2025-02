Von Georg Ismar und Vivien Timmler, Berlin

Menschentrauben sind in der Politik ein Indikator, wo die Macht ist. Sie scheint gerade hinüberzuwandern zu Friedrich Merz: Als der nach der Fernsehdiskussion mit Olaf Scholz, Robert Habeck und Alice Weidel hinüberging in das weitläufige Foyer des Fernsehstudios in Berlin-Adlershof, bildete sich sogleich eine große Gruppe um den CDU-Chef, Essen und ein Getränk wurden ihm gebracht. Ein paar Meter entfernt stand der Kanzler am Tisch der SPD, umgeben von deutlich weniger Menschen. Aber guter Dinge ob des Verlaufs. Ein Pils aus der Pulle, ein Zwiegespräch mit seinem Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt, dann verschwand Olaf Scholz mit seiner Frau.