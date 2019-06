11. Juni 2019, 19:02 Uhr Frankreich Rechtes Spektakel

Für Kirche, König, Vaterland: Der französische Freizeitpark Puy du Fou ist auch deshalb bei vielen Besuchern so populär, weil er die Sehnsucht nach einer Zeit bedient, die es so nie gab.

Von Nadia Pantel

Raben ähneln dem Menschen, für einen guten Snack sind sie zu vielem bereit. Hier im Freizeitpark erarbeiten sie sich ihr Futter, indem sie Zigarettenstummel und Verpackungen einsammeln. Die Touristen schauen dem Tier zu und schämen sich ein wenig. So viel Müll. Sie sind dem Park dankbar, dass so kluge Vögel angestellt wurden, endlich tut mal jemand was für die Umwelt. Man könnte auch sagen, verpackt doch einfach nicht jedes Sandwich einzeln in Plastik. Aber dies ist kein Ort, an dem ...