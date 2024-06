Aktuelles Lexikon:Auf den Putz hauen

Im Interview mit der SZ gewährte Außenminister Annalena Baerbock nun Einblicke in das komplizierte Wesen einer Dreierbeziehung namens Ampel: „Auf den Putz hauen und dann läuft es? Die Realität ist komplizierter.“ Wer auf den Putz haut, wie es umgangssprachlich heißt, der tritt fordernd und durchsetzungswillig auf (siehe anschaulich umgesetzt unter: „Zwei hau’n auf den Putz“, Film von 1969 mit Bud Spencer und Terence Hill). Bildlich würde das zwar bedeuten: Wer kräftig genug auf eine verputzte Wand eindrischt, lässt den Putz bröckeln. So ist das aber natürlich nicht gemeint. Putz, auch Butz, bedeutete ursprünglich so viel wie Schmuck oder Verzierung: „ein putz von perlen und edelgestein“. Als Putz wurde im Mittelalter auch die farbenprächtige Helmzier der Ritter bezeichnet, die sie vor allem bei Turnieren trugen. Wer dem Gegner dann kräftig genug auf den Helm hieb, sodass diesem Hören und Sehen verging, war der Sieger; der Verlierer fühlte sich womöglich arg heruntergeputzt. Es gibt allerdings noch eine weitere Auslegung. Wer auf den Putz haut, ist ein Feierbiest und hat jede Menge Spaß. Auch wenn anderntags ein Kater die Folge sein mag, würde es der Ampel womöglich gar nicht schaden, in diesem Sinne mal ordentlich auf den Putz zu hauen.