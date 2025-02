Mehr als 650 Tanker sollen zur sogenannten russischen Schattenflotte gehören. Also Schiffe, die das internationale Handelsembargo gegen Russland wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine umgehen.

Wie auch deutsche Firmen mitverdienen - und die nicht selten menschenunwürdigen Bedingungen auf diesen Tankern, das steht in den "Shadow Fleet Secrets". Das ist eine gemeinsame Recherche von SZ, NDR, WDR und internationalen Partnern. Mauritius Much und Ben Heubl aus dem SZ-Investigativ Team berichten in dieser Folge von "Das Thema", wie diese Tanker der Schattenflotte dazu genutzt werden, um russisches Öl zu transportieren und dabei vielfach den Preisdeckel umgehen. Experten zufolge soll das Russland zusätzliche Einnahmen von etwa 15 Milliarden US-Dollar eingebracht haben.

Neben schlechten Arbeitsbedingungen für die Crews stellen diese Schiffe auch eine Gefahr für die Umwelt dar, da sie oft nicht versichert sind und im Falle eines Unfalls keine Haftung übernommen wird. Ferner berichten Much und Heubl über Hinweise, dass einige dieser Tanker auch für Spionage- und Sabotageaktionen gegen die kritische Infrastruktur des Westens eingesetzt wurden.

