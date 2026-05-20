Vor wenigen Tagen war US-Präsident Trump in Peking zu Besuch – und derzeit ist der russische Machthaber Putin für zwei Tage bei Chinas Machthaber Xi. Der offizielle Anlass für den Staatsbesuch war das 25. Jubiläum eines Freundschaftsvertrags zwischen China und Russland . Ohnehin sind die beiden Länder in den vergangenen Jahren noch enger zusammengerückt. Vor vier Jahren – Russland hatte damals schon den Ukraine-Krieg begonnen – haben sie sogar eine „grenzenlose Freundschaft“ ausgerufen.

In der gemeinsamen Erklärung zu Putins Besuch ist daher auch die Rede von der „Notwendigkeit einer vollständigen Beseitigung der ursprünglichen Ursachen der ukrainischen Krise“, zitiert die russische Nachrichtenagentur Interfax aus den Dokumenten. Gemeint ist damit aus Putins Sicht wohl die unabhängige Ukraine, die in die Nato will.

Wie gefährlich diese Partnerschaft für Europa ist, erklärt SZ-China-Korrespondentin Lea Sahay in dieser Folge von „Auf den Punkt“.

Weitere Nachrichten: EU-Zolldeal mit USA könnte ab 4. Juli in Kraft treten; Führerschein soll günstiger werden.

Zum Weiterhören:

Hier geht es zur neuen Folge der Podcast-Serie „China und wir“ mit Gregor Scheu und Lea Sahay über Chinas Tech-Macht auf sz.de.

Und hier können Sie die Folge auf Spotify sehen und hören.

Moderation, Redaktion: Johannes Korsche

Redaktion: Lars Langenau

Produktion: Julius Zimmer

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