Von Silke Bigalke, Moskau

Man würde gerne wissen, was in den Köpfen der nicht-russischen Zuschauer vorging, die Wladimir Putin während des Wirtschaftsforums in Sankt Petersburg live erlebten. Der Moderator hatte den Präsidenten als "historische Persönlichkeit" angekündigt, Putins Entscheidungen hätten "enorme Auswirkungen" auf das Schicksal der "gesamten Menschheit". Höher kann man die Erwartungen kaum schrauben. Und Putin? Stellte sich ans Rednerpult und sprach 80 Minuten lang derartig kleinteilig über die russische Wirtschaft, von einzelnen Förderprogrammen bis zu regionalen Teilerfolgen, dass er sich am Ende beinahe selbst für den langatmigen Vortrag entschuldigte. "Ich glaube, ich habe Sie müde gemacht", sagte er, bevor er sich zurück in den weißen Sessel setzte.