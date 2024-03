Russland nach der Wahl:Was plant Putin?

Was plant Putin?

Von Silke Bigalke, Moskau

Seine Dankesrede reichte Wladimir Putin am Donnerstag als kurze Videobotschaft nach. Die Wähler hätten über ihre Zukunft und die ihrer Kinder entschieden, erklärte er in seinem Ton des Landesvaters. Wie diese Zukunft aussehen wird, dazu sagte er wenig. Schon in den Monaten vor der Abstimmung war mehr über die Frage spekuliert worden, wie es nach Putins Scheinwahl weitergehen würde, als über deren vorhersehbaren Ausgang.