Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sieht sich mit Kritik aus der eigenen Partei konfrontiert. Der CDU-Bundestagabgeordnete Marco Wanderwitz hat in einem Brief an die Parteimitglieder erklärt, nicht mehr für den Vorsitz seines Heimat-Kreisverbandes Zwickau kandidieren zu wollen. Als Begründung nannte Wanderwitz auch das Agieren von Parteichef Kretschmer, dem er "Sonderwege und Einzelpositionen" sowie "unselige Putin-Versteherei" vorwirft. Er wolle "unter diesem Landesvorsitzenden nicht mehr dienen". Der ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung gilt als einer der schärfsten Kritiker der AfD innerhalb der CDU. Im Bundestagswahlkampf warf er den Ostdeutschen wegen ihres Wahlverhaltens vor, "diktatursozialisiert" zu sein. Parteikollegen machten ihn für Stimmenverluste bei der Wahl mitverantwortlich. Seinen Posten als Chef der sächsischen CDU-Landesgruppe im Bundestag musste er daraufhin aufgeben.