Von Andrea Bachstein, München

Die Botschaft des Kremlchefs sollten sicher nicht nur die Fraktionschefs der Duma hören: "Jeder sollte wissen, dass wir im Großen und Ganzen noch nicht richtig losgelegt haben", sagte Wladimir Putin vor führenden Parlamentariern in Moskau am Donnerstagabend, dem 134. Tag des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. "Heute hören wir, dass sie uns auf dem Schlachtfeld schlagen wollen. Was soll man dazu sagen? Sollen sie es nur versuchen", höhnte Putin. Er sprach aber auch davon, dass Moskau Friedensverhandlungen nicht ablehne. Doch sollten jene, die sie ablehnten, "wissen, dass es schwieriger für sie wird, mit uns zu verhandeln, je länger es dauert".

Nicht weniger entschlossen als Putin gab sich der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij in seiner Videoansprache in der Nacht zum Freitag. Die Ukraine sei nicht gebrochen, dass ihre Flagge wieder auf der Schlangeninsel wehe, sei ein Zeichen dafür. Von der kleinen, aber strategisch wichtigen Insel vor dem Donaudelta im Schwarzen Meer zogen sich die Russen nach zweimonatigen Kämpfen vor einigen Tagen wieder zurück. Selenskij forderte erneut nachdrücklich, der Westen solle seinem Land schwere Waffen liefern, "je größer die Verteidigungshilfe für die Ukraine jetzt ist, desto eher wird der Krieg mit unserem Sieg enden und desto geringer werden die Verluste aller Länder der Welt sein". Dass die vom Westen gelieferte Artillerie nun "kraftvoll" Wirkung zeige, hatte Selenskij tags zuvor gesagt, die Zielgenauigkeit dieser Systeme erlaube es, die russische Logistik zu treffen, "und das reduziert das Offensivpotenzial der russischen Armee erheblich".

Dazu passt, was das ukrainische Militär vermeldete: erfolgreiche Angriffe auf Ziele in den von russischen Truppen kontrollierten Gebieten. In der Nacht zum Freitag detonierte Medienberichten zufolge bei Schachtarsk im Donezk ein Waffenlager, ein anderes im Gebiet Cherson im Süden. Kiewer Behörden zufolge wurden dabei mehrere Dutzend Russen getötet.

Die russischen Streitkräfte bereiten nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums vom Freitag eine Neuaufstellung vor. Vermutlich würden sie in Donezk weitere Offensiven beginnen. Ihre Angriffe gingen unterdessen unvermindert weiter. Die Stadt Kramatorsk stand unter massivem Beschuss, es gebe viele Opfer russischer Luftangriffe auf das Zentrum, teilte Bürgermeister Oleksandr Hontscharenko auf Facebook mit. Der ukrainische Gouverneur, Pawlo Kyrylenko, forderte die Bevölkerung auf zu fliehen, das gesamte Gebiet sei gefährlich für Zivilisten. Auch der Bürgermeister des unweit von Kramatorsk liegenden Slowjansk, Wadym Ljach, appellierte an die Einwohner, die Stadt zu verlassen, Zivilisten sollten mit Bussen und Zügen in die Westukraine gebracht werden. Seit Beginn der Kämpfe seien in Slowjansk 17 Menschen getötet und 67 verletzt worden. Die prorussischen Separatisten in Donezk sprachen ihrerseits von einem Toten und elf Verletzten durch ukrainischen Beschuss.