Im Einsatz an der Front: Ukrainische Soldaten arbeiten in der Region Donezk in einer polnischen Haubitze.

Putins Armee gerät in den annektierten Gebieten immer stärker unter Druck. Mit dem Dekret des Kreml-Chefs bekommen die Besatzungsverwaltungen nun größere Macht. Und in Cherson ruft Russland Zivilisten zur Flucht auf.

Von Sebastian Gierke

Der russische Präsident Wladimir Putin hat in vier vor Kurzem annektierten ukrainischen Gebieten den Kriegszustand verhängt. Ein entsprechendes Dekret habe er unterschrieben, sagte Putin bei einer Ansprache im nationalen Sicherheitsrat. Mit diesem Schritt bekommen die russischen Besatzungsverwaltungen in den Gebieten Luhansk, Donezk, Cherson und Saporischschja größere Macht. Bewohner der Regionen können nun beispielsweise zur Arbeit in der Rüstungsindustrie gezwungen oder an Reisen gehindert werden. Auch die Einführung von Militärzensur und das Abhören privater Telefongespräche ist jetzt offiziell möglich.