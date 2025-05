Was Putin wirklich anbietet

Mit dem Vorschlag, Gespräche mit der Ukraine aufzunehmen, reagiert Wladimir Putin auf die überraschende Friedensinitiative der Europäer. Was er damit bezweckt.

Von Silke Bigalke, Moskau

Gegen Mitternacht wollte Wladimir Putin im Kreml vor die Presse treten. Er kam dann gut anderthalb Stunden später in den Saal. Sein Sprecher hatten den wartenden Journalisten da längst beigebracht, dass sie diesmal keine Fragen stellen dürften. Putin wolle eine Erklärung abgeben und das war’s. Immerhin: Putins Erklärung werde „aufschlussreich“ werden, versprach Dmitrij Peskow noch. Peskow bläst Erwartungen an Putins Auftritte gerne künstlich auf, besonders wenn am Ende wenig dabei herauskommt. Und die nächtliche Erklärung im Kreml wirkte ungewöhnlich kurzfristig zusammengestrickt, ganz anders, als es nach den Feierlichkeiten rund um den Siegestag erwartet worden war.