Für Wladimir Putin scheint die Welt gerade sehr in Ordnung zu sein. In den USA hat Donald Trump nicht nur die Wahlen gewonnen. Zu seinem Wunschkabinett gehören auch Kandidaten, die Kiew keine weitere Hilfe schicken wollen. Währenddessen schiebt sich Putins Armee in der Ukraine Stück für Stück voran. Und dann ist auch noch die Regierungskoalition in Berlin zerbrochen. Zeiten großer Unsicherheit in Europa sind gute Zeiten für den Kreml.

Stimmt alles, trotzdem ist es nicht so einfach. In Russland hat das kriegsmüde Volk zwar sehr auf Trumps Sieg gehofft. Doch genau diese Hoffnung könnte für Putin zum Problem werden. Er hat es bisher schließlich auf die Amerikaner geschoben, dass der Krieg weiter andauert. Der Westen, so lautete Putins Propaganda, habe Russland nicht nur zum Einmarsch in die Ukraine gezwungen, er sabotiere auch jede Chance auf Frieden. So vermittelt er den Russen, warum sie durchhalten müssen – und dass er daran nicht schuld sei. Wenn Trump ihm jetzt wirklich einen Deal vorschlägt, brächte Putin das in eine schwierige Lage.

Denn der Kremlchef hat im Prinzip längst klargemacht, was er will: dass die Ukraine niemals der Nato beitritt und ihre Armee deutlich reduziert. Er will eine prorussische Regierung in Kiew, eine Änderung der ukrainischen Verfassung und dazu Gebiete, die deutlich über das hinausgehen, was seine Armee derzeit kontrolliert. Im Prinzip will er eine ukrainische Kapitulation und keine Kompromisse eingehen. Und er ahnt, dass Trump ihm das vermutlich weder geben kann noch will. Trumps Spielraum sei zwar „größer als zuvor“, schrieb kürzlich der dem Kreml loyale Außenpolitik-Experte Fjodor Lukjanow, also größer als 2016. Aber er reiche „kaum an den Raum der Zugeständnisse heran“, zu denen Moskau bereit sei.

Auch die Rolle als Führer einer antiliberalen Bewegung könnte er an den Amerikaner verlieren

Putin möchte also nicht, dass die Russen sich zu viel von Trump erwarten. In der Präsidialverwaltung halte man es für nötig, die Erwartungen an Trumps Sieg zu senken, schrieb kürzlich die Zeitung Kommersant und zitierte anonyme Quellen. Russische Experten wurden demnach angehalten, sich nicht zu optimistisch zu äußern, was Trumps Versprechen in Bezug auf die Ukraine angehe. Umfragen des staatlichen Instituts Wziom zeigen, dass dieses Erwartungsmanagement funktioniert hat: Nur 33 Prozent der Russen glauben, dass sich die Beziehungen zu den USA mit Trump verbessern werden, vor acht Jahren waren noch 46 Prozent dieser Meinung. Jetzt glauben 46 Prozent, es werde sich nichts ändern.

Auch unabhängige Experten prophezeien, dass ein Präsident Trump es Putin schwer machen könnte. Beispielsweise könnte Trump dem Kremlchef seine Nische als Anführer einer antiliberalen, konservativen, gegen die Eliten gerichteten Bewegung streitig machen, schreibt der Experte der Carnegie-Stiftung, Alexander Baunow: „Putins traditionalistische und homophobe Agenda ist für die westliche Rechte weniger attraktiv als Trumps aggressive, ungefilterte Anti-Einwanderungs-Rhetorik.“

Das größere Problem aber sei für Putin, dass dieser derzeit offenbar keine konkreten Vorschläge für einen Waffenstillstand in der Ukraine hören wolle. Tatsächlich betonen Putins Beamte seit Trumps Sieg unermüdlich, dass Russland alle Ziele seiner „Spezialoperation“ erreichen werde. Es sei keine Option für Putin, den Konflikt einzufrieren, sagte sein Sprecher Dmitrij Peskow erst am Mittwoch wieder. Und: „Es ist wichtig für uns, unsere Ziele zu erreichen.“

Der nominierte US-Außenminister gilt in Moskau als antirussisch: Donald Trump mit seinem Wunschkandidaten Marco Rubio. (Foto: Evan Vucci/AP)

Auch Trumps Nominierungen stoßen in Moskau auf höchstens vorsichtigen Optimismus. Natürlich zählen russische Medien jetzt auf, wer sich in der Vergangenheit wie zu Russland geäußert hat. Dass Matt Gaetz, den Trump als Justizminister wünscht, mal gesagt habe, die Krim sei von Russland nicht zu trennen. Dass Tulsi Gabbard, die für Trump die Geheimdienste koordinieren soll, der Nato die Schuld am Krieg in der Ukraine gäbe – genau wie Putin. Zugleich wird darauf hingewiesen, dass weder Gabbard noch Gaetz für die US-Außenpolitik zuständig sein werden.

Putin könnte die Situation nutzen, um weiter zu eskalieren, fürchtet eine Expertin

Trumps designierter Außenminister Marco Rubio wird in Moskau dagegen als antirussisch wahrgenommen, auch wenn er zuletzt gegen die Ukrainehilfe gestimmt hat. Und Mike Waltz, Trumps Nationaler Sicherheitsberater, habe nie Sympathien für Russland gezeigt, habe Sanktionen gegen Moskau unterstützt, schreibt etwa Kommersant, während RBK daran erinnert, dass viele Leute aus Trumps erstem Kabinett nicht lang auf ihren Posten blieben.

Es wirkt so, als habe Putin noch nicht entschieden, wie er diese Zeit zwischen zwei US-Präsidenten nutzen will, zwischen Trump und Joe Biden. Als Biden der Ukraine nun seine Zustimmung gab, amerikanische ATACMS-Raketen gegen Ziele auf russischem Gebiet einzusetzen, verfiel der Kreml sofort in seine gewohnten Drohungen. Peskow sprach von „signifikanter Eskalation“, und Putin unterschrieb gerade jetzt seine veränderte Atomdoktrin. Das Timing war sicher kein Zufall.

Schließlich hatte Putin die Änderungen bereits im September angekündigt. Mit ihnen wird die Doktrin vor allem konkretisiert und leicht verschärft. In der neuen Version wird ein Angriff eines nichtnuklearen Staates, der dabei von einer Atommacht unterstützt wird, nun als gemeinsamer Angriff beider Länder auf Russland betrachtet. Die Formulierung scheint genau auf die Ukraine und ihre westlichen Partner zugeschnitten zu sein. Die alte Doktrin nennt im Prinzip jede Aggression gegen Russland als Grund für einen Atomwaffeneinsatz, sobald die „Existenz des Staates“ bedroht ist. Auch diese Formulierung ist geändert worden, in: „Bedrohung der Souveränität oder territorialen Integrität“ Russlands.

Der Kreml könnte nun abwarten, was aus Trumps Versprechen wird. Oder er könnte diese Zwischenzeit nutzen, um zu eskalieren, warnt die russische Exil-Expertin Tatjana Stanowaja auf Telegram: Solange Trump nicht im Amt ist, würde ein solcher Schritt dessen mögliche Friedensinitiative nicht beeinträchtigen, schreibt sie. Er könnte Trumps Argument für einen direkten Dialog mit Putin sogar noch untermauern.

Ob der Inhalt dieses Gesprächs Putin dann gefällt, bleibt dahingestellt.