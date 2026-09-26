Ein letzter Blick in die Unterlagen, dann erhebt sich der russische Außenminister Sergej Lawrow von seinem Stuhl. Vor ihm ein paar Flaschen Cola und Wasser, über ihm ein Porträt Wladimir Putins. Dann betritt der deutsche Außenminister Johann Wadephul (CDU) den Raum. Die beiden Männer gehen aufeinander zu, ein kurzer Handschlag - dann schließt sich die Tür. Seit mehr als viereinhalb Jahren hat es kein bilaterales deutsch-russisches Treffen auf dieser Ebene gegeben. Das letzte brachte Annalena Baerbock im Januar 2022 mit Lawrow in Moskau zusammen, wenige Wochen vor dem Überfall auf die Ukraine. Und dann: Stille.