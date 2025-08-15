Wladimir Putin ist sicher schon auf dem Weg nach Alaska. Sein Sprecher gab am Donnerstag ein Interview im Flieger nach Anchorage, lobte Donald Trump für seinen „beispiellos ungewöhnlichen Ansatz in den schwierigsten Fragen“. Zu den Themen des Treffens, zu möglichen Kompromissen wollte Dmitrij Peskow nichts sagen. Natürlich werde über die Ukraine gesprochen, das Thema sei aber „sehr komplex und sehr vielschichtig“ – also bitte keine Vorhersagen.
Wladimir Putin geht es weder um einen Gebietsaustausch noch einen Waffenstillstand in der Ukraine. Er möchte in Anchorage mit Donald Trump über die aus seiner Sicht wirklich großen Themen sprechen.
Von Silke Bigalke, Moskau
Wenn sich die Staatschefs aus Moskau und Washington trafen, hielten die Menschen einige Male den Atem an. Manchmal teilten die militärischen Schwergewichte die Welt neu auf.
