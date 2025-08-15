Treffen von Trump und Putin Mit warmen Gefühlen nach Alaska 15. August 2025, 10:53 Uhr | Lesezeit: 5 Min. |

Auch der russische Präsident ist wohl auf dem Weg nach Alaska, genaue Informationen über seinen Reiseweg gibt es aber nicht. Das Bild zeigt eins seiner Flugzeuge. (Foto: IMAGO/Artyom Ivanov/IMAGO/ITAR-TASS)

Wladimir Putin geht es weder um einen Gebietsaustausch noch einen Waffenstillstand in der Ukraine. Er möchte in Anchorage mit Donald Trump über die aus seiner Sicht wirklich großen Themen sprechen.

Von Silke Bigalke, Moskau

