Die russische Regierung hat die in der EU umstrittene Auswahl von Budapest als Ort des geplanten Treffens zwischen Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump begründet. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán habe ein gutes Verhältnis zu beiden Seiten, sagte Kreml-Sprecher Dmitrij Peskow. Orbán pflege „recht herzliche Beziehungen zu Präsident Trump und sehr konstruktive Beziehungen zu Präsident Putin“. Dies habe maßgeblich zu der Verständigung auf die ungarische Hauptstadt als Begegnungsort beigetragen, die bei dem jüngsten Telefonat von Putin und Trump erzielt worden sei. Peskow zufolge stehen die Vorbereitungen für das Treffen noch ganz am Anfang. Orbán, der die Demokratie in seiner zweiten Amtszeit seit 2010 ausgehöhlt hat, kritisiert oft die westliche Unterstützung der Ukraine. Zudem steht er auf dem Standpunkt, dass Russland den Krieg bereits gewonnen habe. Das EU- und Nato-Land Ungarn grenzt an die Ukraine.