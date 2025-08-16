Allein von Trumps Empfang in Alaska wird Putin noch lange zehren. Beide denken schon ans nächste Treffen. Was die Ukraine angeht, ist Putin nicht flexibel. In seinen Beziehungen zu den USA aber schon.

Von Silke Bigalke, Moskau

Wladimir Putin darf als Erster reden, ungewöhnlich, er ist doch hier der Gast. Überhaupt ist es einer seiner untypischeren Auftritte auf der kleinen Bühne, hinter ihm der blaue Schriftzug, „Pursuing peace“, Frieden anstreben, vor ihm die Presse, etwas näher, als der russische Herrscher es gewohnt ist. Beim Begrüßungsfoto keine drei Stunden zuvor hatten ihm amerikanische Journalisten schon laut Fragen zugerufen. Putin wirkte amüsiert, aber nicht so, als wolle er antworten.