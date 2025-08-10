Noch nie hat ein russischer Staatschef Alaska besucht, Wladimir Putin wird der erste sein. Der dünn besiedelte, arktische US-Bundesstaat hat weitere Vorteile für den Russen: Endlich kann er weit weg von Europa, fernab aller Vermittler und Leidtragenden mit Donald Trump unter vier Augen sprechen. Ein solches Treffen will Putin seit Monaten erreichen, hat es immer wieder angesprochen.

Zuletzt schien Putins Wunsch in immer weitere Ferne zu rücken. Die vielen ergebnislosen Telefongespräche zwischen ihm und Trump hatten den Amerikaner frustriert. Der US-Präsident schien endlich verstanden zu haben, dass Putin Verhandlungsbereitschaft vortäuschte. Vergangenen Freitag dann lief ein Ultimatum aus, mit dem Trump sich selbst in eine Ecke manövriert hatte: entweder Waffenstillstand oder Strafzölle für Putins Handelspartner.

„Wir werden einiges zurückbekommen und einiges austauschen.“

Trump stand unter Zugzwang, den das Treffen in Alaska ihm jetzt nimmt. Die Frage ist nun, ob es tatsächlich etwas Neues zu besprechen gibt mit Russlands Herrscher oder ob der Russe den Amerikaner wieder einmal ausmanövriert hat. Was hat Putin Trumps Sondergesandten Steve Witkoff versprochen, als dieser ihn vergangenen Mittwoch im Kreml besuchte?

Offenbar ging es bei dem Gespräch um Territorien in der Ukraine, die Russland für sich beansprucht, jedenfalls hat Donald Trump es so verstanden: „Wir werden einiges zurückbekommen und einiges austauschen“, sagte der US-Präsident am Freitag vor Kameras. „Es wird einige Gebietsaustausche zum Vorteil beider Seiten geben.“ Gebietsaustausche? Schwer vorstellbar, dass Putin Land zurückgibt, das seine Armee besetzt hat.

Schon schlüssiger klingt, was die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf anonyme Quellen berichtete: Ein Deal stehe im Raum, bei dem Russland die ukrainischen Regionen Lugansk und Donezk zugesprochen würden. Die ukrainische Armee müsste sich dann aus den Teilen zurückziehen, die Russland bisher nicht einnehmen konnte. Der Rest der Frontlinien würde dann offenbar eingefroren. Russland behielte damit auch große Teile von Saporischschja und Cherson. Kein Tausch also, sondern ein reiner Verlust für die Ukraine.

Und ein reiner Gewinn für Putin? Die Frage ist eher, ob dieser Gewinn groß genug wäre für Putin. Dessen Forderungen gingen immer weit über territoriale Fragen hinaus. Erst Anfang August hat Putin daran erinnert, da saß er mit dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko vor einem russischen Kloster auf der Bank, sommerlich in Jeans und Hemd, gut gelaunt. Ob seine alten Bedingungen für einen Waffenstillstand immer noch gelten, wurde Putin gefragt. „Natürlich“, antwortete dieser, man müsse „die Ursachen beseitigen, die diese Krise verursacht haben“. Das sei die Hauptsache.

Es ist die alte Formel für seine Forderung, jede Verbindung der Ukraine mit dem Westen zu kappen. Putin spricht so oft davon, dass sofort Frieden herrschen würde, wenn die „Ursachen“ – also die Gründe für seinen Krieg – beseitigt wären, dass ein Treffen mit Witkoff ohne diese Erinnerung kaum vorstellbar ist.

Die Frage ist, ob Witkoff Putins Verklausulierungen immer richtig übersetzt: Die Ukraine soll auf einen Nato-Beitritt verzichten, ihr Militär verkleinern, sich innenpolitisch so verändern, dass eine prorussische Einstellung garantiert ist, all das will Putin. Schwer vorstellbar, dass er den Krieg jetzt dauerhaft beendet, weil er Donezk und Lugansk bekommt – auch wenn seine Truppen weiterhin große Mühe haben, diese beiden Regionen vollständig zu besetzen. Trump hatte ihm etwas Ähnliches bereits im Frühjahr angeboten. Schon damals war Putin ein dauerhafter Waffenstillstand, ein Einfrieren des Konflikts an der Front nicht genug.

Putins Berater nennt Alaska eine „logische Wahl“

Während Trump über Gebietstausche spricht, sind die offiziellen Reaktionen aus Moskau auffällig dünn. Am Donnerstag inszenierte Putin ein kleines Interview: Er war unterwegs mit dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan, zeigte seinem Gast den prächtigsten Saal im Kremlpalast, als ihn sein Hofberichterstatter Pawel Sarubin von der Seite fragte, wo er sich denn nun mit Trump treffen werde. Putin lächelte in die Kamera, er habe viele Freunde, die bereit wären, einen Gipfel zu organisieren, sagte er, und natürlich wären die Vereinigten Arabischen Emirate ein guter Ort. Der Scheich im Hintergrund hörte interessiert zu. Seither hat man von Putin nichts mehr zu der Sache gehört.

Ob Putin am Donnerstag schon von Trumps Alaska-Plänen wusste? Sein außenpolitischer Berater Juri Uschakow nannte den arktischen Staat dann jedenfalls eine „logische“ Wahl, schließlich könne die russische Delegation ganz einfach über die Beringstraße hinfliegen, die liegt zwischen Kamtschatka und Alaska. Was er nicht sagte: Der US-Bundesstaat ist auch deswegen eine gute Wahl für Moskau, weil die USA kein Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs sind. Der Haftbefehl gegen Putin, der ihn von vielen anderen Reisen abgehalten hat, steht ihm diesmal nicht im Weg. Trump hat auch alle anderen Hinderungsgründe beseitigt, ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij nicht zur Bedingung gemacht. Bekommt Trump im Gegenzug seinen Deal?

Viele glaubten jetzt, dass ein Wendepunkt gekommen sei, schreibt die russische Expertin Tatjana Stanowaja aus dem Exil auf Telegram, sie selbst glaube allerdings nicht daran. Stanowaja vermutet, die aktuellen Fortschritte seien eher „Trumps Unwillen“ zu verdanken, „sein eigenes Ultimatum an Putin zu brechen“. Trump habe erkannt, dass Putin sich nicht durch Sanktionen zum Einlenken bewegen kann.

Die kremlnahen Kommentatoren halten sich noch mehr zurück. „Es ist sinnlos, darüber zu spekulieren, worauf sie sich einigen könnten“, sagt Außenpolitikexperte Fjodor Lukjanow der russischen Nachrichtenagentur Tass. Klar sei jedoch, „dass Entscheidungen, die Russland und die USA grundsätzlich zufriedenstellen, von Europa und insbesondere der Ukraine nicht unbedingt so wahrgenommen werden“.

Egal, was herauskommt: Putin ist im Vorteil

Egal, was am Ende herauskommt, für Putin ist die Ausgangslage gut, fast jedes Szenario verschafft ihm einen Vorteil: Entweder er einigt sich mit Trump auf einen Deal, den der US-Präsident dann den Ukrainern aufzwingen müsste. Oder er verlangt Unmögliches von den Ukrainern, sodass kein Deal zustande kommt – wofür Trump dann Kiew verantwortlich macht und nicht ihn. Selbst wenn alles beim Alten bleibt, hätte Putin mit dem Alaska-Treffen Zeit gewonnen, in der Ukraine weiter vorzurücken und die Folgen von Trumps Drohungen zu verzögern.

Schon die Rahmenbedingungen des Gipfels helfen ihm, Europa ist nicht dabei, die Ukraine ist nicht dabei. Verhandlungen könnten nur während einer Waffenruhe stattfinden, hatten europäische Staatschefs am Samstag erklärt. Der „Weg zum Frieden“ könne nicht ohne Kiew entschieden werden. Für Moskau sind damit die Schuldigen schon gefunden, falls bei den Gesprächen wieder nichts herauskommt.

Putin wird das Gespräch mit Trump nutzen, um ihn etwas mehr von Europa zu entfremden, um die Beziehungen zwischen den USA und Russland weiter zu normalisieren. Uschakow jedenfalls hat schon gesagt, wie es jetzt weitergehen soll: Nachdem Putin Trump in Alaska besucht hat, werde das nächste Treffen natürlich auf russischem Boden stattfinden. Eine entsprechende Einladung habe Trump bereits erhalten.