Von Silke Bigalke, Moskau, und Frank Nienhuysen

Es ist Samstagmorgen, und Wolodimir Selenskij legt Wert darauf, dass nach dem Aufwachen die Menschen in der Ukraine nicht nur von Angriffen, Kämpfen und Opfern erfahren, sondern auch Ermutigungen hören. Der ukrainische Präsident also steht mit seiner Handykamera mitten in Kiew und versucht Zuversicht auszustrahlen. Dass er nicht geflüchtet ist, und dass auch noch kein ukrainischer Armeeführer ihn gestürzt hat, wie Wladimir Putin das gern möchte. Selenskij hat sich vor das prächtige Jugendstilgebäude in der Kiewer Bankowa-Straße gestellt, es ist die Residenz des Staatschefs, man sieht klaren Kiewer Morgenhimmel. Er trägt wieder einen olivgrünen Pulli mit olivgrünem Shirt darunter, filmt sich und sagt: "Wir werden die Waffen nicht niederlegen, wir werden unseren Staat verteidigen." Selenskij warnt vor russischen Falschmeldungen und hält dagegen: "Unsere Waffe ist die Wahrheit." Dann schließt er mit den Worten: "Ruhm der Ukraine."