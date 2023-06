Wladimir Putin spricht am Dienstag in Moskau vor Soldaten und Spezialkräften.

Der Präsident spricht nach dem Ende des Aufstands von einem "abgewendeten Bürgerkrieg". Er will die Streitkräfte stärken und die Söldnertruppen unter ihre Kontrolle stellen. Wagner-Chef Prigoschin ist derweil in Belarus aufgetaucht.

Von Frank Nienhuysen

Nach dem vereitelten Putschversuch in Russland hat Präsident Wladimir Putin die Gesellschaft, das Militär und die Sicherheitsdienste auf einen Zusammenhalt eingeschworen. Bei einem kurzfristig angekündigten Auftritt auf dem Kathedralenplatz des Moskauer Kremls sagte er am Dienstag, Soldaten und Mitarbeiter der Geheimdienste hätten "faktisch einen Bürgerkrieg in Russland verhindert". Er lobte ihre Arbeit, mit der sie sich dem Versuch einer Revolte entgegengestellt und so die verfassungsmäßige Ordnung, das Leben, die Sicherheit und Freiheit der Bürger verteidigt hätten.