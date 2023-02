Russisch-orthodoxe Kirche:Patriarch Kirill macht mobil

Von Silke Bigalke, Moskau

Vater Johann Kowal hatte für Frieden gebetet, nun darf er bis auf Weiteres keine Gottesdienste mehr halten. Der Fall des Priesters werden von der "Disziplinarkommission" überprüft, heißt auf der Internetseite der Moskauer Diözese knapp, zu den Gründen steht dort nichts. Kowal habe das Wort "Sieg" in seiner Predigt eigenmächtig durch "Frieden" ersetzt, berichtet der russischsprachige Telegram-Kanal "Christen gegen den Krieg", später übernahmen unabhängige russische Medien die Nachricht. Gemeindemitglieder hatten den Priester demnach denunziert.

Offiziell bestätigt ist der Fall nicht, doch er passt ins Bild. Schließlich war es Patriarch Kirill persönlich, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, der das Gebet für die "heilige Rus" vergangenes Jahr vorgegeben hat. "Erhebe dich, Gott", heißt es darin, "um deinem Volk zu helfen und uns durch deine Macht den Sieg zu schenken." Stattdessen um Frieden zu bitten, kann leicht als versteckte Kritik am Krieg gedeutet werden.

Patriarch Kirill aber ist ein ausgesprochener Unterstützer von Wladimir Putins Feldzug, den er bereits zwei Wochen nach dessen Beginn zum "metaphysischen Kampf" zwischen Licht und Schatten - zwischen dem verdorbenen Westen und dem rechtschaffenden Russland - erklärte hatte. Das Motiv nimmt er seither immer wieder auf. Alles anderes als einen russischen Erfolg stellt Kirill als undenkbar, manchmal sogar als Ende der Welt dar.

Den weltlichen Westen lehnt der Patriarch ab

Er wird dabei nicht nur zum Lautsprecher für Putins Propaganda. Die gesamte westliche Welt, sagte Kirill im Januar bei einem Essen mit ausgewählten Klerikern "hat sich gegen uns gewandt". Der Grund? Russland sei zum "Leuchtfeuer für die Welt geworden" sei mit seinen traditionellen Werten wie Familie, Pflicht und Patriotismus, und damit zur Konkurrenz für den weltlichen Westen. Nun müsse man alles dafür tun, dass Russland diesen Kampf gewinne: Kirill rief die Geistlichen dazu auf, ihre Gemeindemitglieder zu "mobilisieren". Sie sollten Material, Geld und Lebensmittel für das Militär sammeln, Pakete verschicken, die Soldaten unterstützten.

Es ist nicht sein erster solcher Beitrag. Als Putins Mobilmachung im September Hunderttausende Russen in Angst und Schrecken versetzte, spendete Kirill Trost: Wer in Ausübung seiner militärischen Pflicht falle, predigte er, der werde von "allen Sünden reingewaschen".

Zwar ist es in Russland seit Jahrhunderten Tradition, dass die Kirche das Militär unterstützt, Soldaten und deren Waffen segnet. Kirills Unterstützung für den Kreml geht längst weiter. Bereits kurz nach Kriegsbeginn warnte Papst Franziskus den Moskauer Patriarchen, er solle sich nicht zu Putins "Messdiener" machen lassen. Er warnte ihn vergeblich. Als in Europa beispielsweise noch über Panzerlieferungen an die Ukraine diskutiert wurde, kam eine der schrillsten Warnungen von Kirill: Der Wunsch, "Russland zu vernichten", schrieb er, werde "das Ende der Welt bedeuten".

Auch die Feuerpause, die Kirill im Januar für den orthodoxen Weihnachtsfeiertag vorschlug, hatte er sicher eng mit dem Kreml abgesprochen. Zumindest passte sie nach den großen Verlusten des russischen Militärs vermutlich gut in Putins Pläne. Denen, die daran glauben möchten, konnte sich Putin durch den Weihnachtsfrieden als moralisch überlegen darstellen. Dem Patriarchen gab er Gelegenheit, an die frühere Einheit der russisch-orthodoxen Kirche in Russland und der Ukraine zu erinnern. Das wirkt umso zynischer, als sich ein Teil der russischen Truppen dann nicht mal an die Feuerpause hielt.

Warum Kirill dem Kreml unbedingt gefallen will

Es gibt vermutlich mehrere Gründe dafür, warum sich Kirill dem Kreml derart anbiedert. Innerhalb Russlands muss er kaum Widerstand gegen seine kriegsunterstützende Haltung fürchten. Im Frühjahr 2022 unterschrieben nur knapp 300 Geistliche seiner Kirche einen Aufruf, den Krieg zu beenden. Unter Russlands Gläubigen ist die patriotische Haltung ihres Kirchenoberhauptes und seine Unterstützung des Militärs ohnehin populär. Seit der Corona-Pandemie kommen ohnehin deutlich weniger Menschen in die Gottesdienste, da kann ein wenig Populismus nicht schaden.

Trotzdem: Nach der Annexion der Krim war Kirill deutlich vorsichtiger aufgetreten, wohl auch mit Rücksicht auf die Gläubigen in der Ukraine, die zu seiner Kirche gehören. Mit Kriegsbeginn war der Bruch zwischen der orthodoxen Kirche in Russland und der Ukraine so groß geworden, dass Patriarch Kirill ihn ohnehin nicht mehr heilen könnte, selbst wenn er sich nun zurückhielte. Vergangenes Jahr erklärte sich die ukrainisch-orthodoxe Kirche von Moskau unabhängig. Bereits 2018 hatte sich eine eigenständige orthodoxe Kirche der Ukraine von ihr abgespalten, Kirill hat das nicht verziehen.

Nun setze er "auf Putins Panzer", schreibt die russische Kirchenexpertin Xenia Lutschenko in einer Analyse der Carnegie-Stiftung für internationalen Frieden, "um die Institution der Kirche im gesamten gefallen Imperium zu bewahren". Sie beschreibt die russisch-orthodoxe Kirche als die einzige Moskauer Institution, die es geschafft hat, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion über deren gesamtes frühere Gebiet hinweg weiter zu operieren - mit Moskau als ihrem Zentrum. Der orthodoxe Glaube stellt in Russland auch deswegen eine zentrale Säule für jene dar, die die Großmachtsphantasien einer "Russischen Welt" teilen. Kirill macht den Glauben zum Rechtfertigungsgrund für Putins Feldzug.

Anfang der Woche gab es dann eine Erinnerung an Kirills sehr weltliche Verwicklungen mit dem Staat. In den Siebzigerjahren habe er als KGB-Agent in der Schweiz gearbeitet, berichteten mehrere Zeitungen, die Zugang zu Akten des Schweizer Bundesarchivs hatten. Kirill, der eigentlich Wladimir Michajlowitsch Gundjajew heißt, vertrat damals die russisch-orthodoxe Kirche beim Weltkirchenrat in Genf. Ein Sprecher des Moskauer Patriarchats nannte die Veröffentlichung eine "politisch motivierte Spekulation".