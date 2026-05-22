In Russland macht sich Kriegsmüdigkeit bemerkbar, auch unter Amtsträgern und Patrioten, die dem Kreml bislang treu dienten. Das schürt offenbar versteckte Grabenkämpfe.

Wladimir Putin fliegt gerne nach China, vielleicht freute er sich diese Woche besonders über eine Pause von Russland. In Peking begrüßten ihn einstudiert jubelnde Kinder, zurück in Moskau erwartet ihn Frust. Im fünften Jahr seines offenen Angriffs gegen die Ukraine wird langsam spürbar, was sich früher höchstens erahnen ließ: Unmut und Uneinigkeit, auch innerhalb des Establishments.