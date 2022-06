Von Silke Bigalke, Moskau

Es ist nicht lange her, da traf sich Walentin Jumaschew noch jedes halbe Jahr mit Wladimir Putin, so erzählte es der Präsidentenberater 2021 der SZ. Die beiden sprachen über private Dinge, über Bücher, die sie lasen, über ihre Familien. Niemals über Politik. Dann kam die Pandemie, und Putin verschwand in die Isolation. Doch nicht nur das Virus hat seither offenbar zur Entfremdung der beiden beigetragen: Im April gab Putins alter Weggefährte seinen Beratertitel ab, bekannt wurde das erst jetzt.