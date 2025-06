Von Silke Bigalke, Berlin

Als Israel am Freitag überraschend Ziele in Iran beschoss, rief einer noch am selben Tag bei beiden Seiten an: Wladimir Putin telefonierte mit Israels Premierminister Benjamin Netanjahu und mit dem iranischen Präsidenten Massud Peseschkian. In welcher Reihenfolge, ließ der Kreml offen.