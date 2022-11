Präsident Wladimir Putin verfolgt am 9. Mai dieses Jahres in Moskau die Militärparade zur Feier des russischen Siegestags über Nazideutschland im Zweiten Weltkrieg.

Säbelrasseln hier, Beschwichtigung dort - die Kriegsrhetorik des Kremlherrschers gibt Politikexperten in aller Welt Rätsel auf. Aber wie verläuft der Diskurs in Russland selbst? Wirklich beruhigen kann die Antwort nicht.

Von Silke Bigalke, Moskau

Die Drohung ist seit dem ersten Kriegstag in der Welt. Schon damals, am 24. Februar, richtete Wladimir Putin sie gegen den Westen: "Wer immer sich uns in den Weg stellt oder unser Land bedroht", sagte er in einer TV-Ansprache, der müsse wissen, dass Russlands Antwort "Folgen für Sie haben wird, wie Sie sie in ihrer Geschichte noch nicht erlebt haben". Russlands Atomwaffen erwähnt Putin seither häufiger in seinen Reden, und längst beschäftigen sich auch russische Experten mit den Schattierungen seiner Atomwaffenrhetorik, die zwischen Drohungen und Beschwichtigungen schwankt, manchmal innerhalb weniger Wochen.