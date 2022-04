Von Ronen Steinke

Cuno Tarfusser, 67, war von 2009 bis 2019 Richter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. 2012 wurde er von seinen Kollegen zum Vizepräsidenten des Gerichtshofs gewählt. Der Südtiroler ermittelte zuvor als Staatsanwalt in Norditalien gegen Terroristen und Mafiosi, gegen Wirtschaftsbosse und korrupte Politiker. Seit 2019 arbeitet Tarfusser wieder in Italien, nun als stellvertretender Generalstaatsanwalt in Mailand.