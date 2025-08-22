Zum Hauptinhalt springen

DiplomatieIndien kauft weiterhin Putins Öl

Lesezeit: 3 Min.

Sichtlich guter Laune: Der russische Präsident Wladimir Putin begrüßt den indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar im Kreml.
Sichtlich guter Laune: Der russische Präsident Wladimir Putin begrüßt den indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar im Kreml. (Foto: Sergei Karpukhin/Sputnik/dpa)

Trotz der Drohungen der USA mit Strafzöllen verabredet der indische Außenminister bei einem Kreml-Besuch den Ausbau der Handelsbeziehungen mit Russland.

Von David Pfeifer, Bangkok

Da sah man ihn wieder, den weißen, ovalen Tisch im Kreml, an dessen Ende Wladimir Putin die Staatsgäste aus Europa Platz nehmen ließ. Damals, als ihn alle nacheinander besuchten, um den russischen Angriff auf die Ukraine abzuwenden. Vergebens. Mehr als drei Jahre später arbeitet sich der russische Herrscher wieder raus aus seiner diplomatischen Isolation.

