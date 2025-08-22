Trotz der Drohungen der USA mit Strafzöllen verabredet der indische Außenminister bei einem Kreml-Besuch den Ausbau der Handelsbeziehungen mit Russland.

Von David Pfeifer, Bangkok

Da sah man ihn wieder, den weißen, ovalen Tisch im Kreml, an dessen Ende Wladimir Putin die Staatsgäste aus Europa Platz nehmen ließ. Damals, als ihn alle nacheinander besuchten, um den russischen Angriff auf die Ukraine abzuwenden. Vergebens. Mehr als drei Jahre später arbeitet sich der russische Herrscher wieder raus aus seiner diplomatischen Isolation.