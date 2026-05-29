Xenia Fedorova war mal Chefin des Senders „Russia Today“ in Frankreich. Nun verbreitet sie die Propaganda des Kreml im rechten Nachrichtensender CNews – ohne Widerrede.

Inzwischen spricht Xenia Fedorova ein gutes, grammatikalisch fast fehlerfreies Französisch. Nur ab und zu fehlt ein Artikel, zuweilen passt eine Wortendung nicht. Und der russische Akzent ist geblieben. Der hebt ihre Auftritte im Fernsehen sofort hervor: Man braucht sie nicht mal im Bild zu sehen, um sie zu erkennen.