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Krieg in der UkraineFinnland und Norwegen suchen das Gespräch mit Putin

Lesezeit: 2 Min.

Norwegens Premierminister Støre (links) und Finnlands Präsident Stubb wollten Putin offenbar erklären, dass die Europäer bei allen diplomatischen Gesprächen über die Ukraine beteiligt sein müssten.
Norwegens Premierminister Støre (links) und Finnlands Präsident Stubb wollten Putin offenbar erklären, dass die Europäer bei allen diplomatischen Gesprächen über die Ukraine beteiligt sein müssten.
Foto: Ole Berg-Rusten/NTB via AP

Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr telefonieren europäische Spitzenpolitiker wieder mit dem Machthaber im Kreml. Viele Europäer sehen den Vorstoß skeptisch, Selenskij hingegen lobt ihn.

Von Hubert Wetzel, Brüssel

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Zum ersten Mal seit mehr als einem Jahr haben führende europäische Politiker mit dem russischen Machthaber Wladimir Putin telefoniert. Wie das Präsidialamt in Helsinki mitteilte, sprachen der finnische Staatschef Alexander Stubb sowie der norwegische Premierminister Jonas Gahr Støre am Dienstagvormittag gemeinsam von der finnischen Hauptstadt aus mit Putin. Zum Inhalt des Telefonats, das auf Anfrage von Stubb und Støre zustande gekommen war, äußerte sich das Präsidialamt in einer Erklärung nur sehr vage. Man habe über „Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine und die diplomatischen Bemühungen, den Krieg zu beenden und Frieden und Stabilität in Europa zu befördern“, gesprochen, hieß es.

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