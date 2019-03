6. März 2019, 18:50 Uhr Russland Der FSB, Putins Mittel zum Machterhalt

Russlands Präsident Putin stützt seine Macht zu einem Großteil auf den Inlandsgeheimdienst FSB.

Die Agenten gehen nicht nur gegen Terroristen, sondern auch Kreml-Kritiker vermehrt vor.

Ein neues Gesetz könnte die Meinungsfreiheit in Russland noch weiter einschränken.

Von Silke Bigalke , Moskau

Präsident Wladimir Putin spricht in der Lubjanka, dem Gebäude, das Geheimdienst schon in Sowjetzeiten nutzte, damals auch als Gefängnis. Heute ist es der Sitz des Inlandsgeheimdienstes FSB, und Wladimir Putin ist voll des Lobes. Der Saal, in dem er spricht, strahlt Autorität und Macht aus, der Präsident steht vor Marmorwänden hinter einem dunklen Rednerpult, vor ihm sitzt ein offenbar ausschließlich männliches Publikum in roten Sesseln. Männer, die er dazu braucht, seine Macht zu stützen.

Der Präsident zieht Bilanz: 129 Spione und 465 Agenten ausländischer Dienste habe der FSB 2018 gestoppt. Etwa 20 terroristische Anschläge verhindere er pro Jahr, ohnehin habe die Zahl terroristischer Verbrechen abgenommen. Vor allem, sagt Putin, sei es nötig, "Terror konsequent und hart zu bekämpfen". Er bereitet den FSB auf schwierige Zeiten vor - mehr Cyberattacken, mehr Nato-Aktivität an Russlands Grenzen, mehr ausländische Spionage, außerdem die Bedrohung durch Terroristen aus dem Mittleren Osten.

Häufig hat der russische Präsident mit der Bedrohung von außen argumentiert, um die Freiheiten im Inneren einzuschränken. Der FSB hat in den vergangenen Jahren immer mehr Befugnisse erhalten, um Terroristen und Extremisten zu bekämpfen. Getroffen haben diese Gesetze dann aber vor allem Regierungskritiker, Journalisten, Menschenrechtsorganisationen, zuletzt Künstler. Sie führen dazu, dass man seine Meinung auf der Straße wie online immer weniger frei ausdrücken kann.

Politische Demonstrationen müssen in Russland ohnehin angemeldet werden, und eine Genehmigung zu erhalten, ist schwer. Selbst bei friedlichen Demonstrationen werden Teilnehmer festgenommen. Seit 2015 darf der FSB nach eigenem Ermessen in Menschenmengen schießen, selbst wenn sich dort Frauen und Kinder befinden. Auch das ist damals mit der Bedrohung durch islamistische Terroristen begründet worden. Seit Dezember ist es strafbar, Jugendliche zu einer unangemeldeten Demonstration einzuladen.

Ebenfalls im Dezember erklärte Putin, er wolle in Russland keine gelben Westen wie in Frankreich sehen. So begründete er damals auch die Festnahme des Menschenrechtlers Lew Ponomarjow. Der hatte über Facebook eine nicht genehmigte Protestveranstaltung empfohlen, das reichte für den Schuldspruch. Es ging dabei nicht wie in Frankreich um zu hohe Benzinpreise, sondern um Eltern, die für die Freilassung einiger inhaftierter Jugendlicher demonstrierten. Die saßen im Knast, weil sie angeblich einer extremistischen Gruppe angehören, die als kritische Chatgruppe begann. So folgt ein Arrest dem nächsten.

Ein Gesetz könnte künftig auch respektlose Äußerungen gegen die Regierung unter Strafe stellen

Putins Anti-Extremismus-Gesetze treffen Jugendliche, sie treffen auch Glaubensgruppen wie die Zeugen Jehovas. Sie treffen Organisationen, die aus dem Ausland Geld und Spenden bekommen und deswegen als ausländische Agenten eingestuft werden. Derzeit sind das 80 Organisationen, darunter das Meinungsforschungsinstitut Lewada-Zentrum und die Menschenrechtsorganisation "Memorial". FSB-Mitarbeitern ist es verboten, Kontakt zu diesen Gruppen zu haben, genauso wie zu Ausländern und ausländischen Medien, oder ihnen Auskunft zu geben.

Ein anderes Beispiel: Anfang Februar ist die russische Journalistin Swetlana Prokopjewa verhört worden, weil sie angeblich eine terroristische Tat verharmlost hatte. Sie hatte im Radio über einen Jugendlichen gesprochen, der sich im Oktober in einer FSB-Außenstelle in Archangelsk in die Luft gesprengt hatte. Die Regierung ziehe eine Generation heran, die sich dazu entscheide, gegen sie anzukämpfen, so hatte Swetlana Prokopjewa kommentiert. Daraufhin untersuchte der FSB ihre Wohnung, beschlagnahmte Computer und Handy. Würde sie unter dem Terror-Paragrafen angeklagt, drohten ihr sieben Jahre Haft.

Erst 2016 hat die Staatsduma dieses Gesetz in einem umfassenden Antiterrorpaket verschärft. Dabei wurden die Strafen für die Vorbereitung von oder Beteiligung an terroristischen Verbrechen erhöht und das Alter für Strafmündigkeit auf 14 Jahre gesenkt. Zudem müssen Telekommunikationsanbieter seither konkrete Daten wie Telefonate und Mails länger speichern. Es gehe bei den Verschärfungen faktisch "um die Vernichtung derjenigen, die mit der Regierung nicht einverstanden sind", sagte damals ein Oppositionspolitiker.

Während Putin vor dem FSB-Kollegium die Terrorbekämpfung lobte, verabschiedete die Duma in zweiter Lesung ein Gesetz, dass die Meinungsfreiheit noch weiter einschränken könnte. Es galt als umstritten, wurde mehrfach umgeschrieben. Nun gilt als sicher, dass es auch durch die dritte Lesung geht. Es sieht höhere Geldstrafen für die Verbreitung von Falschnachrichten im Internet vor, was auch in Deutschland geahndet werden kann. Zweitens verbietet es, sich im Internet respektlos gegenüber der Regierung oder anderen Amtsträgern, gegenüber Staatssymbolen und der Verfassung zu äußern. Wer dagegen verstößt, riskiert nicht nur, dass seine Seite gesperrt wird. Für derartige Beleidigungen drohen weit höhere Geldstrafen als für "Fake-News" - und Gefängnis.