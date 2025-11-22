Als Wladimir Putin sich am Freitagabend zu Donald Trumps Friedensplan für die Ukraine äußerte, tat er so, als gäbe es eigentlich nichts Neues. Der russische Präsident hatte sich gerade für eine Sitzung seines Sicherheitsrats vor den Bildschirm gesetzt, Minister und Geheimdienstvertreter waren per Video zugeschaltet. Bevor es losging, ließ er sich von Förderationsratschefin Walentina Matwijenko nach diesem 28-Punkte-Plan fragen, der gerade „weltweit intensiv diskutiert“ werde.